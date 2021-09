Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL a doptat azi o Rezoluție privind ”privind menținerea stabilitații și respingerea extremismului politic”. In cadrul rezoluției votata in unanimitate liberalii susțin ca raman la guvernare conform votului cetațenilor, ca PNL este un partid al dialogului, saluta adoptarea Programului…

- Biroul Permanent National al PNL, a adoptat, joi, in unanimitate, o rezolutie in care PNL isi reafirma sprijinul pentru premierul Florin Citu, a anuntat europarlamentarul Rares Bogdan. „Biroul Permanent National a fost convocat absolut statutar, peste 30% din membrii BPN, adica din cei 80. Si s-a adoptat…

- Biroul Permanent National al PNL, la care au participat 70% dintre membri, a adoptat, in unanimitate, o rezolutie in care PNL isi reafirma sprijinul pentru premierul Florin Citu, a anuntat, joi, europarlamentarul Rares Bogdan.

- Liberalii au votat, joi, in Biroul Permanent Național (BPN), pentru susținerea in continuare a lui Florin Cițu in funcția de premier, dupa ce USR PLUS a condiționat ramanerea la guvernare de plecarea lui Cițu.

- Europarlamentarul și prim-vicepreședinte PNL Rareș Bogdan a vorbit dupa votul in unanimiatete dat de BPN al PNL pentru premierul Florin Cițu. Bogdan arta ca programul de investiții Anghel Saligny joaca un rol major pentru dezvoltarea Romaniei, asta deoarece Romania nu inseamna doar orașe. De…

- ”Am convocat BPN. Urmeaza rectificarea bugetara. Am discutat strategia pentru perioada urmatoare pentru ca intram in linie dreapta pentru congresul din 25 septembrie. Toate procedurile au fost respectate. Nu a fost doar un SMS, am vorbit și fața in fața cu domnul Orban. Maine vom demonstra ca avem majoritatea…

- Ludovic Orban vrea convocarea unei ședințe urgente, vineri, in PNL, in care sa se decida retragerea sprijinului politic pentru Florin Cițu, dupa ce premierul l-a demis, fara a consulta partidul, pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Prim-vicepreședinte al PNL, Rareș Bogdan nu crede ca…

- A fost schimbata legea privind comerțul ilicit de steroizi, care la noi in țara nu era incadrat ca infracțiune. Anunțul a fost facut de Cristi Balaj (49 de ani), președintele ANAD (Agenția Naționala Anti-Doping). In luna februarie, GSP dezvaluia in exclusivitate planul lui Balaj, omul care se afla in…