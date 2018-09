PMP va depune un proiect de lege pentru eliminarea tuturor pensiilor speciale

Partidul Miscarea Populara va depune, luni, la Parlament un proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale, a anuntat liderul formatiunii politice, Eugen Tomac. "Am lucrat la un proiect de lege, vara aceasta, extrem de important pe care il vom depune luni in Parlament privind eliminarea tuturor pensiilor speciale. PSD a votat legea prin care parlamentarii devin niste cetateni speciali si au pensie speciala. Vara in sedinta extraordinara s-a votat Codul administrativ prin care o alta categorie de politicieni devine speciala in aceasta tara si prin Codul administrativ se acorda pensii speciale…