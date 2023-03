Stiri pe aceeasi tema

- PMP Turda continua sa inspecteze și sa atace modul de administrare al orașului nostru, descoperind de aceasta data ca administrația locala a trecut in acte faptul ca pe strada Locomotivei exista trotuare, cand de fapt au facut doar vreo trei metri de trotuare, la intrarea pe strada. PMP Turda este de…

- USR Turda a prezentat o porțiune de trotuar, de pe strada 22 Decembrie 1989, care efectiv s-a ”prabușit”, trotuarul fiind lasat in aceasta stare, deși este evident ca nu se ridica la nivelul unor lucrari de calitate și ar fi trebuit refacut. ”⚠️ MANTUIALA, sloganul primarului Matei, este prezenta peste…

- In luna decembrie a anului 2022, USR Turda a sesizat in mod public ca pe strada Barițiu, la intersecția cu strada Brancoveanu, o gura de canalizare necesita reparații, deoarece ingreuna desfașurarea optima a traficului. Imediat dupa, administrația locala a luat masuri in acest sens și au reparat aceasta…

- USR Campia Turzii atrage atenția ca din cauza unor lucrari la rețeaua de apa și canalizare de pe strada Barițiu, traficul rutier a fost deviat pe o strada care figura cu sens unic, fara ca o parte dintre șoferi sa fie informați in acest sens, iar din acest motiv apar situații conflictuale de ”prioritate”.…

- Președintele și consilierul local PMP Turda, Adrian Nap, revine in atenția cetațenilor cu noi critici dure asupra primarului municipiului Turda, Cristian Matei. Vizita la Primaria Turda Astazi, delegația naționala și internaționala de arte marțiale Kyokushin-kan a fost in vizita la Primaria Turda,…

- Societatea Naționala CFR Calatori SA a acceptat exproprierea votata de Consiliul Local Turda in vara anului 2022, iar suma care urmeaza sa fie platita sub forma de despagubiri este de 472.787, 00 lei. Potrivit unui angajat din cadrul Serviciului Administrației Publica Locala (SAPL) din Primaria Turda,…

- USR Turda il acuza pe primarul Cristian Matei și majoritatea PNL-UDMR, ca au dublat prețul parcarilor de reședința pentru turdeni, ”un alt „cadou” oferit de administrația Matei turdenilor, dupa cel mai mare preț la apa din țara și dupa creșterea cu 70% a salubritații”. ”In ciuda argumentelor opoziției,…

- USR Turda atrage din nou atenția administrației locale, de data aceasta fiind vorba despre o groapa in jurul gurii de canalizare, aparuta in urma cu mai bine de o luna, la intersecția strazii Barițiu cu strada Brancoveanu. Ulterior, groapa a fost semnalizata cu un indicator de lucrari, insa USR Turda…