PMP Turda: Avem dovada! Majorarea tarifelor la salubritate a fost un furt din buzunarul turdenilor!

S-a așternut și primul strat de asfalt in curtea interioara a strazi Constructorilor nr. 16 din Turda.

Prefectura județului Cluj a dat publicitații incidența cazurilor de COVID-19 pe municipii și comune.

Politic Declarație de presa/ Eugen Pirvulescu: "Se vrea majorarea grosolana a tarifelor actuale la colectarea și transportului deșeului menajer" 26/10/2020 15:40 In vederea clarificarii intențiilor de majorare a tarifului actual la colectarea și transportul deșeurilor menajere in Teleorman,…

Avand in vedere contextul pandemic in care ne aflam, in scopul limitarii și prevenirii raspandirii virusului SARS-COV-2, in conformitate cu HG 52/15.10.2020, apelam la colaborarea si ințelegerea...

Ce ziceți, de ce s-a apucat Matei sa asfalteze noaptea, cu 3 zile inainte de ziua alegerilor?! Vizionați cu atenție videoul!

Avem onoarea și respectul fața de familia Csiki, o familie cu radacini adanci in Turda, deținand o macelarie privata inca din anii 1900, mai apoi in 1989 fiind prima macelarie privata in Turda, de...

O femeie din Turda se afla intr-o situație critica. Cunoscuții fac apel la toți cei care pot și vor sa o ajute pe Bozdog Otilia, femeia care are nevoie disperata de sange.

Teama ca scade tot mai mult in intenția de vot (conform unor analize, primarul Cristian Matei risca sa nu fie pe primele doua locuri, in urma votului din 27 septembrie!), il determina pe Cristian...