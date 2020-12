Stiri pe aceeasi tema

- Cu putin sub 5% (pragul electoral pentru accederea in Parlament) la alegerile parlamentare in tara, PMP spera in continuare sa sara de 5% cu voturile din Diaspora. Lucrurile nu se indreapta insa in aceasta directie, potrivit unor surse din cadrul Biroului Electoral Central. Traian Basescu…

- Ziarul Unirea O noua RASTURNARE de situație: PMP ar rata intrarea in Parlament la circa 2900 de voturi PMP spera in continuare sa treaca pragul electoral de 5% cu voturile din Diaspora, deoarece voturile acestora cumulasera puțin sub 5%, dar lucrurile nu se indreapta spre aceasta direcție. Traian Basescu…

- Reprezentanții Sindicatului Europol acuza ca la Tulcea exista un „plan de amenzi” in pandemie. Sindicaliștii au transmis pe rețelele de socializare ca mesajul șefilor din IPJ Tulcea este unul clar pentru oamenii legii care nu vor sa aplice amenzi: „vor plati cu capul”. „Ei (polițiștii – n.r.) au fost…

- Primarul orașului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, a depus, joi, juramantul pentru cel de-al doilea mandat al sau. ”De astazi incepe un nou capitol in dezvoltarea comunitații noastre.Trag nadejdea ca impreuna cu noul Consiliu local, vom gasi soluții la problemele orașului nostru.Ne așteapta noi provocari…

- Președintele PSD Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, invita liderii PNL și PMP la discuții pentru a forma o majoritate in Consiliul Județean și pentru a continua proiectele de dezvoltare a județului. ”Invit partidele politice, membre ale Consiliului Județean Bistrița-Nasaud in urma votului dat de care…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda a anunțat astazi, pe Facebook, ca demisioneaza din partidul PLUS, condus de Dacian Cioloș. „Constrangeri de natura profesionala ma impiedica sa mai fiu membru al unui partid.Am fost ales decan al Facultatea de Științe Politice a Universitații București și mi s-a…