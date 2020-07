Stiri pe aceeasi tema

- PMP ia in calcul sa mearga pe cont propriu la alegerile locale, atat la Primariile de sector, cat si la Primaria Capitalei, cu sustinerea fostului presedinte Traian Basescu pentru "cel de-al treilea mandat", daca PNL si USR PLUS nu vor accepta crearea unei aliante politice de dreapta in jurul lui Nicusor…

- "Noi am propus sa se creeze o alianta in jurul domnului Nicusor Dan, o alianta de dreapta pe Bucuresti, acest lucru insemnand candidat comun la Primaria Generala, lista comuna la Consiliul General, candidati comuni la primariile de sector si liste la Consiliile locale. Lista pentru Consiliul General…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Partidul Miscarea Populara este dispus sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, cu o lista comuna pentru Consiliul General, a declarat joi presedintele PMP, Eugen Tomac, potrivit Agerpres.Citește și: Șefii Grupului Naval Sulina, cei datori sa supravegheze…

- "Surprinzator, poate, dar PNL nu are cele mai multe candidaturi. Pe de alta parte, amenințarea lui Traian Basescu a funcționat", au scris cei de la Newsweek, in stirea care anunta alinata de la nivelul Capitalei dintre PNL, USR - PLUS și PMP. Citeste si Traian Basescu se pregateste de alegeri:…

- Partidul Miscarea Populara este dispus sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, cu o lista comuna pentru Consiliul General, a declarat joi presedintele PMP, Eugen Tomac. "PMP este dispus oricand sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca PMP nu a fost invitat sa faca parte din alianța de dreapta, asta pentru ca USR se opune. Tomac arata ca PMP ar dori sa-l susțina pe Nicușor Dan, insa intr-o alianța cu lista comuna de consilieri generali și candidați comuni la sectoare. Cum aceste condiții nu se…