- Liderul PMP Eugen Tomac a afirmat in plenul Parlamentului European ca autoritațile sarbe nu respecta drepturile celor romanilor aflați in Serbia. El subliniaza ca „un astfel de comportament nu poate fi tolerat„ și cere Comisiei Europene o investigație asupra acestei situații.„Am atenționat…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu îi acuza pe liberali de "ticaloșie" pentru ca au votat o lege în Parlament pe care apoi, tot ei, au contestat-o la Curtea Constituționala. Ciolacu susține ca liberalii au sesizat CCR pe ascuns deși „s-au jurat ca nu taie salarii".…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a propus actualului Guvern PNL sa renunte la anularea unor taxe pentru a dispune de bani pentru majorarea alocatiilor copiilor. Ioan Stan a criticat faptul ca PNL a incercat sa amane aprobarea in Camera Deputatilor a legii privind dublarea alocatiilor ...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, anunta ca el si colegii sai de partid vor vota pentru Klaus Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, excluzand varianta unui boicot. "Imi pare rau ca nu am avut o dezbatere serioasa in al doilea tur intre primii clasati. PSD merita prezentat asa cum…

- "Plec de la premisa ca tot ceea ce a spus președintele Iohannis este adevarat. Doamna Dancila reprezinta tot ce este mai rau in politica (...), insa in democrație este esențial sa treci peste lucruri care te despart fundamental de adversar și sa mergi catre cetațeni, sa le demonstrezi ca diferența…

- Ludovic Orban continua, luni, negocierile in vederea susținerii investirii Guvernului sau in Parlament. PMP, USR și UDMR sunt partidele care și-au anunțat susținerea ferma a Guvernului Orban pana in prezent. ALDE va decide luni acest aspect, in timp ce Pro Romania și PSD au anunțat ca nu vor vota,…

- PMP e nemulțumit de faptul ca Guvernul Orban nu va mai avea Ministerul pentru romanii de pretutindeni. Liderul formațiunii, Eugen Tomac, a afirmat ca 3.5 milioane de muncitori romani din strainatate au nevoie de o instituție cu care sa comunice.„Vrem sa ne exprimam profunda nemulțumire fața…

- Liderul PMP Eugen Tomac a afirmat, joi, ca Raed Arafat ar trebui sa demisioneze din funcția de șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dupa apariția noilor imagini privind intervenția echipajelor ISU la clubul Colectiv, de acum patru ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile și…