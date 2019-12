Stiri pe aceeasi tema

- V. S. Targul de Craciun deschis anul acesta, pana la finalul lunii decembrie, in centrul municipiului Ploiești are și oaspeți de seama. Incepand de ieri, Moș Craciun in persoana așteapta micuții chiar in casuța sa de poveste din fața Palatului Administrativ. Parinți și bunici iși pot aduce copiii și…

- Un nou concept pentru targul de sarbatori. Copiii vor putea duce scrisorile cu dorinte de daruri la casuta Mosului, din Piata Sfatului! Organizat dupa un concept total nou, Targul de Craciun – ce urmeaza a fi deschis din 1 decembrie – va avea si o casuta a lui Mos Craciun. Aici, cei mici…

- Brigara Rutiera a transmis, miercuri, ca in perioada 28 noiembrie - 26 decembrie 2019 vor avea loc restricții de circulație in zona Pieței Constituției, acolo unde se va desfașura Targul de Craciun. De asemenea, in zona se vor amplasa trei treceri de pietoni temporare.„In perioada 28.11 -…

- Targul de Craciun din Capitala se deschide joi, 28 noiembrie, in Piata Constitutiei, si tot atunci va fi aprins iluminatul festiv. Primaria Capitalei, prin Centrul de Creatie, Arta si Traditie al...

- Iluminatul festiv din acest an celebreaza statutul de oraș gazda al Euro 2020, a anunțat, marți, Primaria Capitalei. Intre evenimentele desfașurate in cadrul Targului de Craciun București vor fi concerte, ateliere de creație pentru copii, iar in 13 decembrie este anunțata și vizita lui Moș Craciun,…

- Targul de Craciun din București se deschide, in Piața Constituției pe data de 28 noiembrie. Tot atunci va fi pornit iluminatul festiv de sarbatori, din Capitala. Vizitatorii pot vedea bradul inalt de 30 de metri, casa lui Moș Craciun, dar și multe alte atracții.

- Copiii din orasul Ovidiu, judetul Constanta, vor avea parte, in aceasta iarna, de sarbatori magice. Mos Craciun a transmis tuturor copiilor si nu numai ca va ajunge la ei tocmai din Laponia, incarcat de daruri. Invitatia i a fost transmisa de primarul George Scupra si, iata, mosul deja a inceput pregatirile…

