- Primarul general Gabriela Firea i-a invitat, luni, la o sedinta pe reprezentantii SRI, SIE, ai Prefecturii, ai Politiei Capitalei si ai Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, pentru a stabili conditiile organizarii mitingului din 10 august.

- Avand in vedere ca in ultimele zile, in spațiul public, au aparut informații pe care Primaria Capitalei le considera eronate, cu privire la organizarea manifestatiei din Piața Victoriei din data de 10 august, institutia vine cu o serie de precizari:"Primarul General, Gabriela Firea, se va…

- Daca „romanii de pretutindeni” reconsidera cifra, se mai poate discuta... Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, în legatura cu neautorizarea protestului din Piata Victoriei la care si-au anuntat participarea românii din diaspora, ca "Un milion de participanti, potrivit cifrei înaintate de

- Un mare miting de protest este anunțat a avea loc pe data de 10 august. Federația Romanilor de Pretutindeni in calitate de organizator a solicitat Primariei Capitalei ca evernimentul sa fie autorizat in spațiul din Piața Victoriei.

- Sedinta de consiliu general care a are loc joi la sediul Primariei Capitalei nu a fost lipsita de incidente: mai multi oameni au protestat spontan, spunand ca primarita Gabriela Firea nu-i reprezinta iar un barbat care a pus la portavoce huiduielile de pe Arena Nationala la adresa edilului a fost luat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, la Guvern, ca romanii care muncesc in strainatate ezita sa se intoarca in tara daca vad ca in societatea romaneasca este tensiune. Gabriela Firea a participat, marti, la Guvern, alaturi de premierul Viorica Dancila si alti…