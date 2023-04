Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj a fost declarat „Jandarmul de onoare al anului 2023“, pentru ca a salvat viața unui om caruia i se facuse rau in sediul Judecatoriei Motru.

- Luni, 3 aprilie, in cadrul ceremoniei prilejuite de Ziua Armei, in prezența ministrului afacerilor interne, Lucian Bode, inspectorul general al Jandarmeriei Romane, general de brigada Alin Mastan, i-a inmanat insigna onorifica. Jandarmul de onoare al anului a salvat viața unei persoane prin intervenția…

- Mobilizare masiva de forțe, miercuri dimineața, in zona Palatului Dicasterial din Timișoara. Polițiștii, jandarmii, pompierii, forțele speciale ale IPJ Timiș și SRI fac investigații dupa ce un barbat necunoscut a abandonat un laptop la intrarea in Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Jandarmul care…

- Actor la Teatrul Tineretului si Teatrul Odeon, director al TT pana la intrarea institutiei in zodia curcubeista a teatrului fara teatru, Liviu Timus nu mai are nevoie de prezentare pentru publicul larg de pe meleagurile noastre. In aceasta dimineata a transmis viceprimarului Alin Lehadus, pe mail, un…

- Targu Jiu este incepand de azi, 2 februarie 2023, Capitala Tineretului 2023 in Romania. Timișoara, Bacau, Baia Mare, Iași și Constanța au mai avut aceasta onoare in intervalul 2016-2022. Primaria… Articolul Targu Jiu, onoare deosebita in 2 februarie 2023 apare prima data in Stiri Gorj .

- Fundasul Raphael Varane si-a anuntat, joi, retragerea din echipa nationala a Frantei, alaturi de care a castigat Cupa Mondiala in 2018. Varane a spus ca a fost o mandrie si o onoare sa joace pentru Franta, subliniind ca este momentul noii generatii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Culturii Lucian N. Romascanu deplange moartea marelui om de teatru George Banu.„Cu adanca tristețe am primit vestea ca marele om de teatru George Banu a murit astazi, 21 ianuarie.A fost o onoare sa il cunosc pe cel a carui voce a fost, in teatrul romanesc și european, printre cele mai respectate…

- Deputatul Dumitru Viorel Focsa, care a fost exclus din AUR, dupa ce si-a agresat sotia, a declarat pentru News.ro ca nu va demisiona din Parlament, asa cum i-a cerut conducerea partidului, precizand ca ar fi facut acest lucru daca ancheta penala ar fi aratat ca este vinovat de acuzatiile care i se aduc,…