Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, 8 martie, la Palatul Cotroceni, in deschiderea trilateralei Romania-Polonia-Turcia la nivel de consilieri prezidentiali pentru securitate nationala, ca traversam cea mai dificila perioada din ultimii 75 de ani, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina,…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua dupa noua zile de la data izbucnirii, iar situația este in ce in ce mai dura! Recent, au aparut informații cum ca Vladimir Putin ar incerca prin diferite metode sa-l asasineze pe Volodimir Zelenski, astfel ca un fragment dintr-o racheta a fost gasit chiar in…

- Rusia lui Putin este in aceste zile pusa sub presiunea occidentala, ca urmare a invaziei Ucrainei. Analiștii spun ca deciziile luate in ultimele zile de Putin par a fi ale unui om irațional, iar ulterior, au aparut zvori ca, de fapt, liderul de la Kremlin ar fi extrem de bolnav. Recent au aparut și…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis, vineri, președintelui rus, Vladimir Putin, sa se așeze la masa negocierilor pentru a pune capat ostilitaților din Ucraina. ”Invazia Ucrainei de catre Rusia nu este doar o invazie, este inceputul unui razboi impotriva Europei. Doua zile la rand,…

- In criza din Ucraina, Vladimir Putin are cel puțin un aliat in America de Sud. Președintele venezuelean Nicolas Maduro și-a asigurat marți omologul sau rus de sprijinul sau. „Venezuela este cu Putin, Venezuela este cu Rusia. Venezuela este alaturi de cauzele curajoase și juste din lume”, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…

- Vorbind la Munchen, unde a participat la un summit pentru securitate, Harris a spus ca Statele Unite iau ”masuri specifice si adecvate” pentru a se pregati pentru eventualele costuri. Harris a reluat, de asemenea, afirmatia presedintelui Joe Biden ca presedintele rus Vladimir Putin a luat deja decizia…

- Rusia a reiterat ca isi va retrage trupele din Belarusul vecin dupa incheierea unor manevre militare, informeaza joi DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…