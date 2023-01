Pluguşorul pesediştilor ieşeni: Am venit să agităm, Greşelile să-nfierăm Maricel Popa: Infruntand voiosi zapada, Am venit azi cu brigada. N-am venit fara motiv, Ci in scop educativ! Am venit sa agitam, Greselile sa-nfieram, Pe cei rai sa-i indreptam. Am venit cu un cuplet, Sa ii facem, la pachet, Cu ou, dar si cu otet, Ca sunt multe neajunsuri Si noi asteptam raspunsuri! Pam-pam! Un urator din brigada: Asta-i seara de urat, Dar e greu de respirat, Ca la noi, asa se pare, N-avem monitorizare, Dar e multa poluare. Liberali, nu vi se pare Ca-i prea mare? Pam-pam! Alt urator din brigada: Nu putem merge frumos, Cu masina sau pe jos, Ca, pe unde am mai fost,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

