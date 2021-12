Stiri pe aceeasi tema

- Aho-ho-ho, dear aliati,/Wait a bit si nu plecati./N-am venit sa deranjez,/Ci one moment sa urez./Am venit iar musafir/La tara cu mult vampire/Si cu music de Zamfir/And adus plugusor iar,/Sa ma bage la ziar./Nu as vrea sa ma repet,/Sunt Joe Biden Robinette,/President american./Urez la sfarsit de an/Cu…

- Ca in fiecare an, Cip Iesan le-a facut uraturile celor mai cunoscute personaje ale vietii publice iesene, romanesti si mondiale. Iata plugusorul! Aho, aho, copii si frati,/Liberali adevarati/De la filiala Iasi,/Unii slabi, altii mai grasi,/Stati asa, nu va certati,/Si nu mai fiti suparati:/Astazi,…

- Ca in fiecare an, Cip Iesan le-a facut uraturile celor mai cunoscute personaje ale vietii publice iesene, romanesti si mondiale. Iata plugusorul viceprimarului Cezar Baciu! Hei, alegatorii mei,/Sa nu fie suparare;/Va urez in goana mare/Pe geam la BMW X3./Mai demult eu am picat/La bacalaureat,/Dar…

- Politic Nicolae Badanoiu, primarul de la Videle, gazda a intalnirii lui Liviu Dragnea cu membrii APP decembrie 29, 2021 23:15 Miercuri, la Videle, Liviu Dragnea a avut intalnirea de sfarșit de an cu o parte din membrii APP Teleorman, la care a fost insoțit de Codrin Ștefanescu și de Carmen Dan, cea…

- Alexandru Rafila: „Dorim sa evitam un lockdown” Alexandru Rafila. Foto: Arhiva. Autoritatile au anunțat un plan de masuri pentru gestionarea valului cinci al pandemiei, în cadrul unei conferințe de presa sustinuta de ministrul sanatatii, Alexandru Rafila si sefa Centrului National pentru…

- Incepere proiect Primaria Raucesti The post PROIECT PRIMARIA RAUCEȘTI: „Dotarea unitaților de invațamant preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicala de tip maști de protecție medicala, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului…

- Lucian Avramescu Ieri am purces la Urlati spre a primi in popoul umarului doza a treia din vaccinul care a scos iar șoșocii și șoșoacele in bulevard, toti imbranciti afara de o sfanta și republicana manie. Zic popoul de la deprinderea copilariei, cand orice injectie venea fix acolo. O duduie cu masca…

- Jurnalista Zhang Zhan, care s-a implicat in investigarea apariției virusului Covid, este grav bolnava, iar familia aceasteia susține ca se afla pe moarte, dupa ce a fost condamnata la patru ani de inchisoare, cu acuzația de provocare a conflictelor și a problemelor, in incercarea ei de a rezolva misterul…