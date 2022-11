Plt. maj. Alexandru Sucutardean a ocupat locul I la Concursul Mister Universe, in Taranto -Italia.

Stiri pe aceeasi tema

- La acest sfarșit de saptamana jandarmul bistrițean plt. maj. Alexandru Sucutardean a participat in Taranto –Italia la Concursul Mister și Miss Universe și s-a intors acasa victorios, ocupand și de aceasta data locul I la Pro Physique, urcand astfel la categoria profesioniști. Perseverența cu care iși…

- Un Boeing 747 Dreamlifter, al doilea avion ca marime din lume, construit pentru a transporta piese de fuselaj intre fabricile gigantului american, și-a pierdut una dintre cele optsprezece roți imediat dupa decolarea de pe pista aeroportului Marcello Arlotta din Taranto, in apropiere de Grottaglie. Anvelopa…

- In ziua de 5 octombrie, la ora 12:47:11 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Albania un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 27km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 5km E de Tirana, 120km SV de Prizren, 147km SV de Skopje, 182km SV de Pristina, 242km NE de Taranto,…

- Un concert caritabil in cadrul caruia organizatorii iși propuneau sa stranga fonduri pentru armata ucraineana a fost anulat deoarece in Italia este ilegala strangerea de bani in scopuri de razboi, potrivit Sky News.

- Ripensia Timișoara a semnat miercuri un contract valabil pentru un sezon cu mijlocașul ofensiv Samuel Zimța. Ultima data la Zimbru Chișinau, jucatorul nascut la Drobeta Turnu Severin in 23 mai 2000 a venit liber de angajament la Ripensia. Fost internațional Under 17, Zimța a trecut pe la echipele de…

- O fetita din Italia care se afla in vacanta impreuna cu parintii ei a murit dupa ce o statuie din piatra a cazut pe ea la un hotel din Munchen, a anuntat politia germana, potrivit AP. Statuia de 200 de kilograme a cazut peste fetita de 7 ani vineri seara, in curtea hotelului. Oamenii prezenti acolo…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au perchezitionat sediul unei clinici medicale din Capitala, acuzata ca trafic de organe, respectiv introducerea in Romania a aproximativ 300 de cornee folosite la transplant. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…