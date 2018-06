Ploile torenţiale şi inundaţiile fac victime: un bărbat a murit înecat în maşina sa Un barbat in varsta de 37 de ani a fost gasit mort marti dimineata in vestul Frantei, inecat in masina sa, in conditiile in care ploile diluviene continua sa cada asupra unei parti a tarii, relateaza AFP. Potrivit primelor elemente ale anchetei, victima ar fi pierdut controlul vehiculului care s-a rasunat intr-un curs de apa pe o sosea din Normandia, ca urmare a ploilor ce afecteaza aceasta regiune a Frantei, potrivit autoritatilor locale. Saisprezece departamente franceze din sud-vest, centru si centru-est au fost plasate marti in stare de alerta de furtuna si inundatii, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

