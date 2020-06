Ploile torențiale au provocat inundații în județ In urma ploilor torențiale din aceasta dupa-masa au fost inundate o casa de locuit de pe strada Brandușei din municipiul Reghin, doua case și doua magazine din localitatea Chiheru de Sus. Apa din magazine s-a retras dar din locuințe, in doua subsoluri de casa au intervenit pompierii de la Detașamentul Reghin pentru evacuarea apei. In satul Roua comuna Fantanele apa a inundat o casa de locuit... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

