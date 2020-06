Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea rea si furtunile vor continua pana sambata, la ora 10.00. Pe durata zilei de miercuri, cea mai mare parte a tarii este sub cod portocaliu, fiind anuntate caderi importante de precipitatii. Ulterior, intreaga tara va fi sub cod galben. Potrivit meteorologilor,…

- Meteorologii ANM au prelungit pana luni dimineata avertizarea Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara incepand de vineri. Astfel, in intervalul 12 iunie, ora 10:00 - 15 iunie, ora 10:00, cu precadere in regiunile estice, nordice si centrale, precum si in zonele…

- Meteorologii au prelungit pana luni dimineata avertizarea Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara incepand de vineri. Conform prognozei, publicata vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in intervalul 12 iunie, ora 10:00 – 15 iunie, ora 10:00, cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de tip Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pentru toata țara. ”Avertizarea este in vigoare in intervalul 11 iunie, ora 10:00 – 13 iunie, ora 10:00. In intervalul menționat, pe arii relativ extinse vor fi perioade…

- Meteorologii au prelungit pana sambata avertizarea COD GALBEN de vijelii, ploi torențiale și grindina. Potrivit ultimei informari ANM, CODUL GALBEN se extinde pana sambata la ora 10 și cuprinde toata țara. Pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod galben pentru 15 judete unde, pana joi, la ora 22.00, se vor inregistra ploi torentiale, vijelii si grindina. Cantitatile de apa care se vor acumula pot ajunge la 35 de litri pe metru patrat. In Bucuresti, vremea se incalzeste si se apropie de normalul perioadei.

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si ploi moderate cantitativ, in Dobrogea, sud-estul Moldovei si in Muntenia. Avertizarea este valabila luni, pana la ora 21.00

- Meteorologii au emis, marti, o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila pana joi, la ora 10.00. In acest interval, vremea va fi inchisa si deosebit de rece, cu rafale de vant ce pot atinge 70 de kilometri la ora.