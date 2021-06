Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 21..24 de grade in nordul țarii, 22..25 de grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala. In…

- CHIȘINAU, 6 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 23..23 de grade in nordul țarii, 21..24 de grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la 25 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 1 iun– Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +13..+16 grade in nordul țarii, +12..+15 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +14 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar vantul va sufla din direcția nord-est. Presiunea atmosferica va fi normala. In toata…

- CHIȘINAU, 16 mai - Sputnik. Duminica, 16 mai, vremea ne va bucura cu temperaturi generoase. Pentru acest sfarșit de saptamana, meteorologii prognozeaza vant din sud spre est, de la slab la moderat. Totodata, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.…

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +18..+21 de grade in nordul țarii, +19..+22 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud. Presiunea atmosferica va fi scazuta.…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +17..+20 de grade in nordul țarii, +18..+21 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +22 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi ridicata.…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +14..+17 grade in nordul țarii, +15..+18 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 1 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +20..+23 grade in nordul țarii, +21..+24 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +25 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi normala. Precipitații…