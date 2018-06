Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor abundente si a inundatiilor care au lovit nord-estul Indiei, decesele fiind inregistrate in principal in statele Assam, Tripura si Manipur, informeaza Xinhua. "In Assam, districtele Hojai, East Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Golaghat, Cachar,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost gasit mort marti dimineata in vestul Frantei, inecat in masina sa, in conditiile in care ploile diluviene continua sa cada asupra unei parti a tarii, relateaza AFP. Potrivit primelor elemente ale anchetei, victima ar fi pierdut controlul vehiculului…

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata si multe alte sunt ranite in urma furtunilor si fulgerelor inregistrate in estul si nordul Indiei, a declarat marti un responsabil guvernamental citat de agentia Xinhua. Decesele au fost raportate in statele Bihar si Jharkhand (est) si Uttar Pradesh (nord)…

- Cartofii dulci ar proveni din Asia, nu de pe continentul american, sustine un nou studiu publicat luni in Proceedings of the National Academies of Science si citat de Xinhua. Paleobotanistii de la Indiana University, condusi de David Dilcher, au identificat mai multe frunze fosilizate, cu o vechime…

- In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea zidurilor mai multor case, a doborat stalpi de electricitate si a destelenit copaci. Aceste decese au avut loc la zece zile dupa o furtuna care a provocat moartea a peste 130 de persoane…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea…

- Crucea Rosie din Kenya estimeaza ca cel putin 100 de persoane si-au pierdut viata de la inceputul lunii aprilie si circa 200.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca domiciliul din cauza inundatiilor, alunecarilor de teren si ploilor torentiale, un dezastru umanitar care are nevoie de fonduri…