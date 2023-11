Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati si au pierdut viata sambata din cauza ploilor abundente si a vantului puternic care afecteaza toata Bulgaria, victimele adaugandu se la cele 16 decese cauzate de furtuna Ciaran in Europa saptamana aceasta, relateaza AFP.Un barbat de 51 de ani a murit cand un zid s a prabusit asupra lui in…

- Chiar și la scara europeana, Bulgaria este un pitic energetic. Țara nu are gaz, nici petrol, doar cateva mine de lignit al caror carbune este folosit local pentru a produce energie electrica. Cu toate acestea, Sofia a descoperit o arma energetica in ultimele saptamani. Pe 13 octombrie, Parlamentul a…

- Romania si Bulgaria au raportat focare de gripa aviara inalt patogena in randul pasarilor de curte, a anuntat vineri Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (the World Organisation for Animal Health,WOAH), in contextul in care Europa se confrunta cu o recrudescenta sezoniera a acestei boli,…

- Germania sustine in continuare ferm „demult meritata aderare” a Romanei la spatiul Schengen, care ar fi atat in interesul Romaniei, cat si al Germaniei si al intregii Uniuni Europene, a afirmat, luni, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, la receptia de Ziua Unitatii Germane si Reunificarea…

- Austria a respins apelul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Viena sa renunte la opozitia sa fata de aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spatiul Schengen. Austria susține ca, in prezent, extinderea zonei de libera circulatie nu are niciun sens, relateaza Euractiv si Agerpres. In…

- Devastata de incendii, Grecia este ingenuncheata acum de inundațiile provocate de ploile torențiale din ultimele 24 de ore. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie in Republica Elena. Inundații catastrofale sunt și in Turcia și Bulgaria.

- Am terminat-o cu Europa intr-o maniera demna de mila și dispreț: nu mai avem nici o echipa exact atunci cand, de fapt, incep cu adevarat cupele europene. Cateva concluzii: 1. Ma așteptam sa fim aici. Acum o luna ma intrebam „Ce naiba sarbatorim?”, dupa ce unii jubilau fiindca eliminasem niște amatori…

- Doua persoane care se aflau pe o motocicleta au murit, vineri dimineata, dupa ce au intrat in coliziune cu un camion, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul a avut loc, in jurul orei 5.00, pe raza localitatii Maritei din comuna Darmanesti, cele…