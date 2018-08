PLOAIE DE GOLURI LA MANCHESTER. Citadinii au spulberat cu 6-1 pe Huddersfield Town

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a surclasat-o pe teren propriu pe Huddersfield Town, cu 6-1, duminica, in etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Angliei. Cel mai prolific jucator al campioanei en titre a fost argentinianul Sergio Aguero, autorul unui hat-trick in minutele 25, 35 si 75. Aguero a ajuns la a 13-a tripla…

- Manchester City a castigat duminica Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield), dupa ce a invins-o cu 2-0 pe Chelsea, pe stadionul Wembley, prin golurile atacantului argentinian Sergio Aguero din minutele 13 si 58. Foto: (c) John Sibley / REUTERS Manchester City,…

- Amazon a dezvaluit trailerul documentarului "Totul sau Nimic: Manchester City". Despre un sezon in care City a cucerit campionatul invațand sa joace "un fotbal nimicitor" Pe 17 august, va aparea "All or Nothing: Manchester City". Povestea primului succes al lui City in Premier League cu Pep Guardiola,…

- Pep Guardiola vrea sa iși intareasca mijlocul terenului și pune la bataie 100 de milioane de euro pentru bosniacul Miralem Pjanic (28 de ani). Tehnicianul lui Manchester City pare a mai avea o singura dorința in finalul acestei perioade de transferuri. Daca sezonul trecut și-a betonat defensiva, iar…

- Manchester City a fost invinsa de Borussia Dortmund cu 1-0 in primul meci amical disputat in aceasta vara, la Chicago. Unicul gol al jocului a fost marcat de Mario Goetze (min, 28 din penalty). Cu aceasta ocazie, in trupa lui Pep Guardiola si-a facut debutul si Riyad Mahrez, jucatorul...

- Antrenorul campioanei Angliei la fotbal, Manchester City, Pep Guardiola, a donat 150.000 euro unui ONG care se ocupa cu recuperarea refugiatilor care, in tentativa de a ajunge in Europa, se ratacesc pe mare. ''Proactiva Open Arms'' este un ONG spaniol care a salvat peste 5.000 de refugiati…

- Pep Guardiola (47 de ani), managerul lui Manchester City, a raspuns acuzatiilor de rasism lansate de Yaya Toure, fostul sau elev de la "cetateni" si FC Barcelona, spunand ca totul este o minciuna. Mijlocasul ivorian, in varsta de 35 de ani, si-a incheiat contractul cu Manchester City dupa ce a prins…

- Petrescu a dat peste o “mina de aur” la Guizhou Hengfeng. Chinezii i-au facut prima data o oferta de 3 milioane de euro anual, apoi au dublat salariul, pentru ca bonusurile oferite in cazul in care salveaza echipa sa-i aduca in total un venit de 15 milioane de euro. “Va ajunge sa castige aproape…