- PSG – Marseille 1-0. Neymar a marcat golul victoriei, din pasa lui Mbappe! Tot astazi, Real Madrid a rapus Barcelona in El Clasico, cu 3-1. In Premier League, Liverpool a caștigat derby-ul cu Manchester City, scor 1-0, grație golului inscris de Mohamed Salah. Toate meciurile tari de astazi au fost transmise…

- A fost o seara a surprizelor, saraca in goluri, in Champions League. Manchester City și Real Madrid nu au reușit sa caștige in deplasare, iar Juventus a pierdut in Israel. Ciprian Tatarușanu a fost titular in duelul in care AC Milan a infruntat Chelsea pe teren propriu. Juventus, invinsa de „dubla”…

- Omer Atzili (29 de ani), extrema care a marcat ambele goluri ale victoriei obținute de Maccabi Haifa in fața lui Juventus, scor 2-0, are origini in Romania. Prima victorie obținuta de Maccabi Haifa in grupele Ligii Campionilor dupa o pauza de 20 de ani l-a avut protagonist pe Omer Atzili. Internaționalul…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- AC Milan a reușit in sezonul 1993/1994 o performanța incredibila! Deși s-a intins pe durata a 34 de etape, „diavolii roșii” au inscris cu doar doua goluri mai mult decat meciuri au jucat: 36! Și au caștigat titlul, cu un avans de trei puncte fața de Juventus, intr-o perioada in care se dadeau doar doua…

- FC Barcelona, antrenata de Xavi Hernandez, este formația care a incasat cele mai puține goluri dintre toate echipele care activeaza in primele 5 ligi ale Europei: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A și Ligue 1. Catalanii au incasat un singur gol in primele 6 etape ale sezonului de La Liga:…

- AC Milan - Napoli este derby-ul rundei a 7-a din Serie A! Cele doua rivale se intalnesc azi, de la 21:45, intr-o partida care se anunța extrem de incinsa și spectaculoasa pe San Siro. Dupa 6 runde, Milan și Napoli s-au instalat in fruntea ierarhiei. Alaturi de Atalanta, avem un trio cu 14 puncte la…

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…