Fostul premier italian Matteo Renzi a primit un plic in care se aflau doua gloante. Gestul de intimidare a fost denuntat de intreaga clasa politica din Peninsula, dupa cum noteaza France Presse. Fara sa conțina și vreun mesaj scris, plicul a fost depus la sediul Senatului de la Roma, for din care Matteo Renzi face parte, potrivit agentiei AGI, care citeaza surse parlamentare. Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos la sfarsitul lunii februarie de cotidianul Il Corriere della Sera, Matteo Renzi ocupa ultimul loc in topul increderii de care se bucura politicienii italieni. The post Plic cu doua…