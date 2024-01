Plecați de acasă de sărbători, au fost călcați de hoți. Bunuri recuperate în urma unei percheziții Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița au efectuat o percheziție domiciliara in localitatea Viișoara. In urma acțiunii, patru persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, fiind banuite de comiterea unor infracțiuni de furt calificat. In urma probatoriului administrat de catre polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bistrița a reieșit faptul ca, […] Articolul Plecați de acasa de sarbatori, au fost calcați de hoți. Bunuri recuperate in urma unei percheziții apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați, cu varste cuprinse intre 17 și 38 de ani, din Bistrița și Lupeni, județul Hunedoara, au fost reținuți, ieri, pentru 24 de ore. In perioada sarbatorilor de iarna, profitand de faptul ca proprietarii nu sunt acasa, aceștia au sustras bunuri din mai multe imobile din Bistrița, in valoare…

- Un tanar de 17 ani din Bistrița și trei barbați din Lupeni, județul Hunedoara, au fost reținuți duminica de polițiștii bistrițeni, și risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile, pentru furt calificat. In perioada sarbatorilor de iarna, cei patru au fost „la colindat” pe la locuințele…

- Nr. 17 din 15 ianuarie 2024 BULETIN DE PRESA Barbati banuiti de furt calificat, retinuti in urma unei perchezitii La data de 14 ianuarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au efectuat o perchezitie domiciliara in localitatea Viisoara. In urma…

- Ieri, 4 ianuarie, la sediul Poliției municipiului Turda a ajuns scrisoarea unui cetațean strain, trimisa in semn de recunoștința și apreciere pentru o polițista din cadrul Biroului de Investigații Criminale.

- Ieri, 13 decembrie, in urma activitaților desfașurate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au identificat doua persoane banuite de comiterea unor fapte de furt calificat comise in perioada 30 noiembrie 2023 -1 decembrie 2023. In fapt, persoanele identificate, un tanar de 17 ani și…

- La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 00.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Baicoi au fost sesizați in mod direct, de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiica sa, PAȘCANU MARIA ALECSIA, in varsta de 17 ani, din oraș, a plecat voluntar de la domiciliu in cursul serii, iar pana la…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de vineri un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor pe anul 2023, in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar. Astfel, vor fi limitate cheltuielile cu bunuri si servicii, iar autoritatile publice locale nu vor putea finanta din…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat, in urma unor perchezitii in judetele Suceava, Vrancea, Calarasi si in municipiul Bucuresti, peste 500.000 de tigari de contrabanda provenite din Ucraina. Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, sub coordonarea…