Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florin Florența are un nou consilier, in persoana lui Anghel Marian Valentin, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Sectia pentru procurori…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 21 iulie 2023, decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Daniel Ghita in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in prezent delegat in functia de prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia, avand gradul…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza propunerea de delegare in functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Cristina Daniela Balcan. Magistratul in cauza este procuror…

- DNA atrage atenția printr-un comunicat oficial de marți ca s-ar putea crea disfuncții și inechitați fara precedent in sistemul judiciar prin modificarile arbitrare ale condițiilor de pensionare a procurorilor și judecatorilor, ce vor sa se aduca prin proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta viitoare patru cereri de eliberare din functie, prin pensionare. Magistratii in cauza sunt: Bertha Cristian Adrian, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Popescu Catalin Andrei, procuror…

- Gheorghe Stanciu, fost șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Vrancea, actualmente colonel magistrat la Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, iese la pensie. Zilele trecute, Sectia…

- Sectia pentru procurori din CSM va analiza in sedinta din data de 16 mai cererile de eliberare din functie, prin pensionare in cazul mai multor magistrati Iata cine sunt magistratii care vor parasi sistemul prin pensionare Buzea Monica, procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel…