PlayStation VR2 are designul prezentat în sfârşit de Sony Sony a anuntat deja PlayStation VR2, dar in mod curios a facut asta fara a ne oferi si imagini cu headsetul sau VR. Am vazut totusi fotografii cu controllerul Sense, iar acum vedem in sfarsit cum arata si noua casca VR pentru PS5. Sony afirma ca dispozitivul a fost conceput si gandit simultan cu PlayStation 5 , aliniindu-se cu el la nivel de design. Se vede asta inclusiv la nivelul coloritului, care seamana. Gadgetul necesita o conexiune pe baza de cablu la consola, via USB-C si vine cu un design mai subtire si mai usor decat al predecesorului. Aduce si suport 4K HDR si gaming la 90 sau 120 Hz,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

