- Grecia a deschis oficial sezonul turistic in acest weekend, iar primii turiști au ajuns deja pe plaja. Intrarea pe teritoriul elen este permisa celor care au dovada vaccinarii impotriva COVID-19, un test PCR negativ sau o adeverința ca au trecut prin boala.

- Cea de-a 64 ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo va putea fi vizitata și anul acesta, pentru a 10-a oara in Romania, in București, Timișoara și Cluj-Napoca, in perioada mai - iulie 2021. Deschiderea expoziției din București are loc sambata, 8 mai, de la ora 10:00, la…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni, la Digi 24, ca vor fi deschise centre drive-through de vaccinare impotriva COVID-19, informeaza Agerpres . Alin Stoica a anunțat ca primul centru drive-through din București se va deschide, probabil, in Sectorul 6. „Se discuta pentru deschiderea de noi…

- RESITA – Municipalitatea, impreuna cu operatorul specializat, deruleaza o noua campanie de colectare a deseurilor provenite din echipamentele electrice si electrocasnice! Pana in 14 mai, Primaria Reșița impreuna cu Serviciul Local de Colectare RoRec organizeaza campania de colectare DEEE. Acțiunea face…

- Guvernul italian a aprobat, marti, deschiderea pentru public a Stadionului Olimpic din Roma la Euro-2020, pentru moment la o capacitate de 25 la suta din numarul total al locurilor, ceea ce inseamna aproximativ 18.000 de spectatori, informeaza lequipe.fr. "Aceasta este o veste minunata pe…

- ”Am inceput si platile pentru programul Start-Up Nation. Subliniez ca e vorba de o masura de ajutor a statului roman, care s-a facut dupa ureche si astfel s-a ajuns la situatia in care platile sunt intarziate cu mai bine de 2 ani. Am decis sa platim datoriile celorlalte guvernari, care in loc sa trateze…

- David Canta, care conduce Avison Young Romania din 2017, va coordona deschiderea biroului de la Praga Avison Young anunța extinderea pe noi piețe in Europa, prin deschiderea a doua noi birouri in Cehia si Bulgaria, avand ca obiectiv dezvoltarea serviciilor de consultanța imobiliara catre clienți din…

- Viceprimarul Suceevei Lucian Harșovschi anunța ca incepand de luni, 15 martie, se va deschide un nou centru de vaccinare in municipiul reședința de județ. Dupa cel de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” (vaccin AstraZeneca) și cel de la Școala Gimnaziala “Miron Costin“ (vaccin Pfizer), se va operaționaliza…