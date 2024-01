Plătim mai bine de un miliard de euro pe 200 de rachete Patriot. Merită? Romania achizitioneaza 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO, iar costul estimat pentru cumpararea acestora este de peste un miliard de euro, fara TVA, pret in care sunt incluse piese de schimb si servicii conexe, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. “Ministerul Apararii Nationale saluta semnarea de catre Agentia NATO pentru Sprijin si Achizitii (NATO Support and Procurement Agency / NSPA) a contractului de achizitionare in comun, a pana la 1.000 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sistemele de rachete sol-aer PATRIOT aflate in dotarea Germaniei, Tarilor de Jos, Romaniei si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

