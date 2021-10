Plăți de peste un miliard de euro la APIA, în această perioadă Octombrie și noiembrie sunt doua dintre lunile cu cea mai intensa activitate la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), cu plați de peste un miliard de euro catre fermieri. Este vorba, in primul rand, de avansul pentru plațile directe, dar mai sunt și alte forme de sprijin pentru care sunt alocate fonduri importante. Octombrie este poate cea mai așteptata luna din an de catre fermieri, pentru ca din data de 18 octombrie 2021 incepe Campania de plata in avans pentru agricultorii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021. Conform reglementarilor in vigoare, statele membre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

