Platforme industriale de 100 de hectare, adevărate mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari Bucureștiul abunda in platforme industriale, majoritatea dezafectate in anii de dupa 1989. Cele mai multe ajung la investitorii imobiliari care le revand sau le dezvolta. Ultimele tranzacții de pe piața din București au in centru SIF Banat-Crișana, care a cumparat platforma gigant de 540.000 mp a IMGB pentru circa 40 de milioane de euro de la Doosan. La fel, vinde o alta platforma, Helitube din Colentina, de 90.000 mp, catre retailerii germani Kaufland, Lidl și Hornbach la un preț mediu de circa 34 milioane de euro, care va acoperi parțial creanța pe care fondul de investiții o avea pe proprietate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul abunda in platforme industriale, majoritatea dezafectate in anii de dupa 1989. Cele mai multe ajung la investitorii imobiliari care le revand sau le dezvolta. Ultimele tranzacții de pe piața din București au in centru SIF Banat-Crișana, care a cumparat platforma gigant de 540.000 mp a IMGB…

- Ocean Credit, primul startup fintech care a adus tehnologia de transfer de bani card2card pe piata de creditare din Romania, investeste 4 milioane de lei in dezvoltarea unei noi platforme de core-banking, OC 3.0, interfata 100% transparenta pentru utilizator, conform unui comunicat al companiei.…

- Bucureștiul abunda in platforme industriale, majoritatea dezafectate in anii de dupa 1989. Cele mai multe ajung la investitorii imobiliari care le revand sau le dezvolta. Ultimele tranzacții de pe piața din București au in centru SIF Banat-Crișana, care a cumparat platforma gigant de 540.000 mp a IMGB…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita a anuntat ca platforma de vaccinare din Romania va fi imbunatatita si ca ea ar putea fi utilizata in cadrul programului national de vaccinare, si la administrarea altor tipuri de vaccin. „Incercam sa facem aceasta platforma usor de folosit pentru…

- Dezvoltatorii de spații industriale și de logistica au finalizat anul trecut proiecte noi cu o suprafața de circa 600.000 metri patrați, menținandu-și astfel planurile de investiții anunțate la inceputul anului, in ciuda crizei COVID-19. “Aproape toate proiectele pe care dezvoltatorii au anunțat ca…

- Dezvoltatorii de spatii industriale si de logistica au finalizat anul trecut proiecte noi cu o suprafata de circa 600.000 metri patrati, mentinandu-si astfel planurile de investitii anuntate la inceputul anului, in pofida crizei COVID-19, conform unui comunicat al JLL remis, marti, AGERPRES. "Aproape…

- In ședința extraordinara din 8 ianuarie, consilierii județeni au aprobat, cu 31 voturi pentru, un proiect de hotarare prin care se solicita Consiliului Local Șomcuta Mare sa puna la dispoziție un teren, pentru o perioada de trei ani, care va fi utilizat ca platforma de stocare temporara a deșeurilor.…