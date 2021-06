Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marian Rasaliu susține o conferința de presa referitoare la interpelarea facuta la adresa ministrului Claudiu Nasui referitoarea la susținerea mediului de afaceri de catre Guvern. Rasaliu a amintit faptul ca Romania este pe ultimul loc in privința ajutorului acordat firmelor afectate de…

- Doi pui de urs au fost gasiti inconstienti, luni dupa amiaza, pe un traseu turistic din zona de nord a judetului Prahova, pe un fond forestier care apartine Universitatii Transilvania din Brasov. Specialistii chemati la fata locului au constatat ca unul dintre pui era mort, iar al doilea a murit la…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a fost prezent la Brașov, la Universitatea Tansilvania, unde s-a discutat cu mediul universitar despre punerea la punct a unei strategii forestiere. La conferința de presa, ministrul a fost intrebat despre cum pot interveni autoritațile eficient pentru a rezolva problemele…

- Reinfiintarea FC Brasov incepe sa fie o afacere pe persoana fizica pentru cel mai gospodar manuitor al Facebook-ului din Brasov, Allen Coliban. PNL a fost ingenuncheat dupa negocierile Coliban – Adrian Veștea, liberalii renunțand la propriul proiect pe aceasta tema. Interesant va fi de aflat ce promisiuni…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca 20 de cazuri de infectare cu tulpina indiana au fost depistate pana acum in București și 4 județe. Conform datelor publicate joi de INSP, pana la data de 23 mai a fost confirmat un singur caz cu linia genetica B.1.617.1 la un cetațean roman, barbat…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca, marti, ca un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs in judetul Buzau. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter s-a produs duminica dupa-amiaza, la ora locala 13:03, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 134 de kilometri…

- Primarul comunei Harman, Onorel Velican, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa la PNL Brașov, care sunt investițiile majore pe care le are in vedere pentru perioada urmatoare, precum și proiectul de buget pentru anul in curs. Edilul a vorbit despre proiectele mari de infrastructura, pentru care…