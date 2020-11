Platforma SanoPass, care conectează clinicile medicale cu companiile, anunţă că numărul de utilizatori a crescut de cinci ori în pandemie, la 10.000 "SanoPass, cea mai mare platform a care conecteaz a clinicile medicale cu companiile din Rom a nia, ajunge la un numar de 10.000 de abonati , o crestere de cinci ori fata de inceputul epidemiei , in martie 2020, cand compania avea 2.000 de utilizatori. Cresterea inregistrata in 2020 are la baza vanzarile B2B si parteneriatele incheiate cu giganti din sectorul financiar (Mastercard si parteneriate cu piata de asigurari), proiecte care au reprezentat intrarea SanoPass pe segmentul de persoane fizice", a anuntat compania. De asemenea, reteaua SanoPass a crescut la 850 de clinici medicale partenere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa nenumarate zvonuri false și amanari, serviciul de plați al Google este disponibil și in Romania, dar nu direct, ci prin aplicațiile mobile ale instituțiilor partenere. Google a colaborat cu Mastercard și Visa pentru lansarea serviciului in Romania. La acest moment, Google Pay este disponibil in…

- Peste 8 din 10 companii industriale și de logistica doresc sa accelereze investițiile in urmatoarele 12 luni sau sa le mențina la un nivel similar cu cel din ultimii ani, potrivit unui sondaj realizat de Colliers International in randul a 26 de dezvoltatori și chiriași de top din piața locala. Stocul…

- Autoritațile din Romania se așteapta in acest moment sa continue creșterea cazurilor noi de coronavirus. „Nu pot sa spun ca ma aștept la o scadere, dar masurile pe care le-am luat anterior, plus masurile recente, speram ca vor duce la o stabilizare”, a spus Raed Arafat.

- Circa 10% dintre lucratorii din sanatate participanti la un studiu realizat de Federatia Solidaritatea Sanitara au indicat ca au fost deja infectati SARS-CoV-2, procentul fiind in cea mai mare masura aplicabil medicilor si, mai ales, asistentelor medicale, conform unui comunicat de presa. Rezultatele…

- Mai este puțin pana la alegerile locale din 2020, in care romanii iși vor alege reprezentanții administrațiilor publice locale. Prin urmare, am stat de vorba cu mai mulți candidați la primariile din țara, dar și cu antreprenori, pentru a vedea cu ce probleme specifice se confrunta aceștia. Aviva…

- Gigantul de consultanța EY a incheiat o alianta cu compania romaneasca UiPath, pentru accelerarea automatizarii in cadrul companiei UiPath, unul dintre principalii furnizori de software pentru automatizarea proceselor, si Ernst & Young LLP, au incheiat o alianta cu scopul de a sustine cresterea…

- Nelu Tataru a facut aceasta declarație in contextul in care miercuri a fost raportat un record absolut de cazuri zilnice – 1713, iar astazi a fost din nou un numar mare – 1679. Apelul ministrului Sanatatii pentru romani dupa o noua zi cu multe cazuri de Covid "Evolutia ne va arata…

- Sixense Romania, companie specializata in soluții de monitorizare și urmarire a comportarii construcțiilor in timp a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 1 milion de lei pe primele șase luni din 2020, in creștere cu peste 30% fața de aceeași perioada a anului trecut. Compania a incheiat 2019…