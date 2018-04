Platformă digitală pentru studierea Holocaustului Platforma digitala pentru studierea Holocaustului O platforma digitala pentru studierea Holocaustului va fi disponibila din 2019 în scolile din România si din alte sase state europene. Anuntul a fost facut ieri, la Zalau, într-o conferinta internationala gazduita de Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord. În cadrul programului, elevii si studentii vor putea urmari povestea unor supravietuitori ai Holocaustului, de la copilarie pâna la ghetoizare, deportarea lor în lagarele de concentrare si pâna la eliberare si viata de dupa razboi. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

