Stiri pe aceeasi tema

- Livrarea cat mai rapida, asigurarea unui proces de returnare cat mai simplu posibil, cel mai eficient serviciu pentru clienți și extinderea numarului de branduri din portofoliu sunt principalele obiective din 2021 ale retailerului online polonez ANSWEAR pentru cele 7 piețe europene in care activeaza,…

- Comertul online se afla intr-o crestere continua si stabila. La un an de la inregistrarea oficiala a primului caz de Covid19 in Romania, numarul comenzilor a crescut cu 50%, potrivit datelor MerchantPro, o platforme de solutii pentru eCommerce. Pandemia a mutat majoritatea cumparaturilor in online,…

- Datele MerchantPro, platforma de soluții SaaS pentru eCommerce, pe care funcționeaza peste 1500 magazine online locale, indica o creștere cu 50% a numarului comenzilor fața de perioada pre-pandemie. Pentru 2021, tendințele merg catre maturizarea pieței, optimizarea și diversificarea serviciilor de plata…

- Obor21, prima cooperativa taraneasca digitala din Romania, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 100.000 de euro Obor21, prima cooperativa taraneasca digitala din Romania, lansata chiar inainte de debutul crizei pandemice, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 100.000 de euro, conform unui…

- In luna decembrie s-a inregistrat un nou record in ceea ce privește valoarea comenzilor plasate online in Romania, care a inregistrat o creștere cu 99% fața de cea din decembrie 2019. Potrivit unui comunicat al MerchantPRO, decembrie a inregistrat un nou record de creștere in numarul și valoarea…

- Anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19, a pus numeroși antreprenori intr-o situație pe care nu au luat-o in calcul in planurile de afaceri intocmite de-a lungul anilor. Unii dintre ei au ales sa iși inghețe activitatea, in timp ce alții au facut un pas pe care il amanau de la an la an:…

- Autoritatile au anuntat cum pot pacientii sa semnaleze reactiile adverse la vaccinul impotriva COVID-19, la doar o zi de la debutul campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus. „Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) pune la dispoziția pacienților…

- 2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul romanesc de la recesiunea din 2009-2010 incoace, cu centre comerciale complet inchise in primavara timp de doua luni, dar impactul general ramane inegal. Retailerii care aveau deja magazine online au fost caștigatori, avand in vedere ca vanzarile online…