Stiri pe aceeasi tema

- Numarul comenzilor plasate in magazinele online a intregistrat o crestere de 54% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele unei platformei MerchantPro.

- Valoarea comenzilor plasate in magazinele online a intregistrat o crestere de 76% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele unei platforme de eCommerce. „Antreprenorii care au mizat pe online au avut cel mai mult de castigat in ultimele 18 luni, ca urmare…

- Antreprenorii care au mizat pe online au avut cel mai mult de caștigat in ultimele 18 luni, ca urmare a schimbarilor survenite in comportamentul de consum al romanilor. Astfel, numarul comenzilor in perioada ianuarie – septembrie 2021 a crescut cu 54% fața de anul precedent, in timp ce in valoarea comenzilor…

- Municipiul Piatra-Neamț a scos la licitație publica, prin intermediul platformei SEAP/ SICAP serviciile de „maturat spalat, stropit și intreținerea cailor publice”. Valoarea contractului este de 9.218.259,04 lei, iar delegarea prin concesiune a gestiunii activitații de salubrizare se va face pe o perioada…

- Spitalul Municipal Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția de echipamente medicale. Valoarea totala estimata a investiției este de 175.133 lei, fara TVA. Achiziția este necesara pentru dotarea Unitații medicale cu aparatura performanța, pentru a…

- “Mai mult de jumatate dintre consumatorii la nivel global au devenit mai interesati de produsele ecologice in timpul pandemiei, iar milenialii sunt cei mai atenti la impactul pe care il au deciziile lor de cumparare asupra mediului”, arata sondajul PwC Global Consumer Insights Pulse din luna iunie.…

- Creșterea accelerata din 2020 se menține la nivelul celor peste 1.500 de magazine aflate pe platforma MerchantPro, care ofera soluții SaaS pentru eCommerce, in ciuda relaxarii restricțiilor, semn ca schimbarea comportamentala a romanilor nu a fost doar contextuala. Astfel, numarul comenzilor plasate…

- Valoarea vanzarilor pentru magazinele online din categoria Fashion existente in platforma 2Performant.com a crescut cu 22,3% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2020, pana la 6,81 milioane de euro (fara TVA), arata rezultatele unei analize a companiei, publicate miercuri…