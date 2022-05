Platforma Adservio are o experienta de 14 ani pe piata tehnologiilor pentru educatie, iar in prezent sprijina peste 1.000 de scoli in transformarea digitala a proceselor educationale si de management, oferind un instrument modern de lucru in ajutorul elevilor si profesorilor. Alin Stanciu, partener Catalyst Romania, a declarat ca, in viitor, orice tehnologie care va fi combinata cu educatia traditionala va deveni mai interesanta pentru elevi, intrucat le va permite sa asimileze cunostintele mai usor. „Rar mi-a fost dat sa intalnesc fondatori mai hotarati ca Alex (Alexandru Holicov, fondator Adservio…