Stiri pe aceeasi tema

- Nor brun-roscat cauzat de oprirea instalatiilor de la Azomures Instalațiile de pe platforma industriala producatoare de îngrașaminte chimice Azomureș s-au oprit pentru o perioada din cauza penei de curent care a afectat acest județ. În zona fabricii a putut fi observat un nor…

- Pericol de inundatii in judetul Caras-Severin Foto: Adriana Tudose/ RRA Hidrologii au emis un cod galben de inundatii valabil pâna miercuri la ora 16.00 pe râurile Timis, Bârzava, Caras, Nera si Cerna. În acest interval se pot produce scurgeri importante…

- Aluviuni pe DN 64 A la Vladești Foto: Adriana Tudose / RRA Circulația pe DN 64 A, care face legatura între Râmnicu Vâlcea și stațiunea Baile Olanești, este afectata în dreptul localitații Vladești. Partea carosabila este afectata de aluviuni, iar traficul se desfașoara…

- Cu doar o victorie in noua meciuri la FC Voluntari, Mihai Teja (42 de ani) e in mare pericol sa fie demis. Conducerea studiaza deja soluții pentru schimbarea tehnicianului. FC Voluntari pornise foarte bine in sezonul acesta, dar a ajuns sa caute un alt antrenor pentru 2021. Conducerea a inceput deja…

- Spitalul Judetean din Sibiu angajeaza medici infectionisti Foto: DSU Spitalul Judetean din Sibiu cauta sa angajeze trei medici specialisti sau primari în specialitatea Boli infectioase, pentru a-i ajuta pe cei doi pe care îi are, în prezent, unitatea medicala. Corespondenta…

- Județul Sibiu ramane pe primul loc la infectari #covid Județul Sibiu înregistreaza, pentru a treia zi consecutiv, cea mai mare rata a infectarilor din țara, care a ajuns la 7,19 cazuri la mia de locuitori, transmite corespondenta noastra la Sibiu Carmen Vulcan. În ultimele…

- Incendiu, fara victime, la scoala din Sancel, județul Alba Un incendiu izbucnit joi, înainte de prânz, la scoala din Sâncel, județul Alba, a fost lichidat dupa o ampla intervenție, care a durat mai bine de trei ore. 30 de pompieri militari, cu șase autospeciale de stingere…

- Activitatea Chemgas Slobozia, "pusa in pericol de presiunea creditorilor" Activitatea de productie a Combinatului chimic din Slobozia este pusa în pericol de presiunea creditorilor. Exista mai multe decizii ale instantei de judecata privind recuperarea datoriilor accumulate, iar pentru…