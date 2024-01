Stiri pe aceeasi tema

- Taxele și impozitele locale pe acest an va incepe de luni, 15 ianuarie, a anunțat Primaria Timișoara. Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) și municipalitatea le recomanda timișorenilor sa plateasca online pentru a evita drumurile le sediul DFMT și cozile. Plata impozitului pe cladiri, teren…

- Primaria Timișoara anunța ca, incepand de luni, 15 ianuarie 2024, Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara reia incasarea taxelor și a impozitelor. Deși municipalitatea recomanda plata online, aceasta va putea fi facuta și la sediul DFMT sau la oficiile poștale.

- Primaria Pitești va recomanda PLATA ONLINE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE Pentru evitarea aglomerarii la ghișeele centrelor de incasari, Primaria Pitești va recomanda PLATA ONLINE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE Municipalitatea ofera opțiunea on-line pentru plata impozitelor și taxelor locale, precum…

- Primaria Municipiului Medgidia va informeaza ca incepand cu data de 08 ianuarie 2024, este disponibil programul de incasare a impozitelor si taxelor locale in municipiul Medgidia.Reamintim pe aceasta cale ca termenele de plata scadente pentru plata impozitelor si taxelor locale sunt: Semestrul I ndash;…

- Serviciul Fiscal de Stat informeaza despre posibilitatea de a consulta pe pagina-web a SFS deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de catre autoritațile publice locale. Informația respectiva poate fi gasita in meniul Legislație, pagina „Acte emise de catre AAPL”. Pentru comoditatea…

- Primaria Timisoara a anunțat ca cetațenii sunt invitați sa participe la dezbaterea publica pe tema stabilirii impozitelor și taxelor locale in Municipiul Timișoara pentru anul 2024. Cotele de impozitare vor ramane neschimbate. Dezbaterea va avea loc in data de 4 decembrie 2023, ora 16:00, in Sala de…

- Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Timișoara pentru anul viitor intra in dezbatere publica. Primaria propune pastrarea cotelor existente in prezent. Primaria Timisoara invita cetațenii sa participe la dezbaterea publica pe tema stabilirii impozitelor…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta pune la dispozitia contribuabililor urmatoarele modalitati de plata a impozitelor si taxelor locale speciale si amenzilor: Online: pe site ul www.spit ct.ro, sectiunea ldquo;Servicii online Plata impozite" integral sau in 3 rate in perioada 01.04 31.12,…