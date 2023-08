Plata drepturilor persoanelor cu dizabilități se va face mai devreme în această lună Plata drepturilor persoanelor cu dizabilitați se va face mai devreme in aceasta luna Daca pana luna aceasta, pentru beneficiarii care dețin card bancar, plațile se faceau in fiecare zi de 14 ale lunii, luna aceasta se vor face pe data de 11, relateaza alba24.ro. Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) anunța ca plata drepturilor persoanelor cu dizabilitați se va face mai devreme in aceasta luna. Astfel, […] Citește Plata drepturilor persoanelor cu dizabilitați se va face mai devreme in aceasta luna in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drepturile persoanelor cu dizabilitați incasate mai repede in august. Cand vor fi incasate alocațiile și indemnizația pentru creșterea copilului Drepturile persoanelor cu dizabilitați incasate mai repede in august. Cand vor fi incasate alocațiile și indemnizația pentru creșterea copilului Agenția Județeana…

- Drepturile persoanelor cu dizabiltați vor fi platite mai devreme in luna august. Precizarile AJPIS Alba Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) anunța ca plata drepturilor persoanelor cu dizabilitați se va face mai devreme in aceasta luna. Astfel, beneficiarii acestui drept nu vor…

- Plata pensiilor și a indemnizațiilor acordate persoanelor cu dizabilitați urmeaza sa fie facuta mai devreme in luna august decat prevede termenul stabilit, a transmis, miercuri, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook.Pensiile prin mandat poștal vor…

- Datele centralizate in urma implicarii autoritaților in cazul azilelor groazei arata ca, dintr-un numar total de 216 persoane relocate din centrele sociale pentru persoanele cu dizabilitați din diferite județe ale țarii, 76 de persoane au necesitat internare, in timp ce restul au primit evaluare și…

- Datele centralizate in urma implicarii autoritaților in cazul azilelor groazei arata ca, dintr-un numar total de 216 persoane relocate din centrele sociale pentru persoanele cu dizabilitați din diferite județe ale țarii, 76 de persoane au necesitat internare, in timp ce restul au primit evaluare și…

- Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilitați, amanata de … efectele COVID 19 Prin intermediul unui comunicat emis de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, se informeaza ca Executivul a dat aprobarea pentru prelungirea perioadei de implementare a doua programe de interes național (PIN) care…

- In ședința de vineri a Guvernului, a fost adoptata o ordonanța de urgența care vine in sprijinul drepturilor persoanelor cu dizabilitați. Aceste masuri reprezinta un pas important in direcția unei societați mai incluzive și mai echitabile pentru toți cetațenii noștri. Una dintre cele mai notabile masuri…

- Ministrul Muncii, Marius Budai: VOUCHERE de 5.000 de euro de la Guvern pentru șomeri și persoanele cu dizabilitați Romanii aflați in șomaj și cei cu dizabilitați vor primi vouchere de la stat, in valoare de 5.000 de euro, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai, conform alba24.ro. Ministrul Muncii,…