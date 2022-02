Stiri pe aceeasi tema

- Studiul, realizat la Universitatea din Valencia, impreuna cu Dentaid Research Center, a reușit dezintegrarea membranei coronavirusului prin contactul cu clorura de cetilpiridinium (CPC) prezenta in multe tipuri de apa de gura. Rezultatul: scaderea capacitații coronavirusului de infectare a celulelor…

- Apa de gura reduce riscul de transmisibilitate a Covid-19: STUDIU Apa de gura reduce riscul de transmisibilitate a Covid-19: STUDIU Un studiu, realizat de Universitatea din Valencia, impreuna cu Dentaid Research Center si publicat in Journal of Oral Microbiology, a determinat ca dezintegrarea membranei…

- Huawei a anunțat ca va dona vouchere pentru examenul de competențe profesionale in valoare de 1 milion CNY pentru 2.000 de studente de la universitați orientate spre aplicații și școli profesionale secundare și superioare din China. Acest grant are scopul de a contribui la imbunatațirea abilitaților…

- Reinfectarile cu virusul care provoaca COVID-19 sunt rareori severe, transmit specialiștii. Șansele de a dezvolta o forma severa au fost cu 88% mai mici pentru persoanele aflate la a doua infecție, potrivit unui studiu . Cercetatorii din Qatar au comparat 1.304 de persoane cu o a doua infecție SARS-Cov-2…

- China s-ar putea confrunta cu peste 630.000 de infectii cu COVID-19 pe zi daca ar renunta la politicile de toleranta zero prin ridicarea restrictiilor de calatorie, potrivit unui studiu realizat de matematicienii de la Universitatea din Beijing. In raportul publicat in China de Centrul chinez…

- Primaria municipiului Chișinau va continua sa urmeze calea crearii benzilor dedicate transportului public, cea a completarii parcului de vehicule și imbunatațirii acestui serviciu pentru cetațeni in ansamblu, relateaza Noi.md. Acest lucru a fost declarat de Primarul general al capitalei, Ion Ceban,…

- Potrivit unui recent studiu american, cerbii din Virginia (SUA) ar putea reprezenta un rezervor pentru coronavirusul SARS-CoV-2, transmite Top Sante. Un recent studiu, realizat la Universitatea din Pennsylvania, arata ca, 80% dintre cerbii din Virginia, intre decembrie 2020 și ianuarie 2021, erau pozitivi…