- Grupul PPC și-a prezentat, la Londra, Planul Strategic pentru perioada 2024-2026, precizand ca in urmatorii trei ani vor sa puna in funcțiune noi centrale de producție de energie verde in Romania.

- Capacitatile de productie a energiei regenerabile instalate in 2023 au crescut cu 50%Capacitatile de productie a energiei regenerabile instalate in 2023 au crescut cu 50% comparativ cu 2022, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), care se asteapta la un ritm de crestere inedit in urmatorii…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instiuirea cadrului general pentru finantarea unor Scheme de Eficienta Energetica si productie din surse de energie regenerabile, destinate intreprinderilor mari si IMM-urilor al carei scop este de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobandi independenta…

- PPC din Grecia a cumparat activele Enel din Romania dar și amenzile. Una dintre ele e uriașa, de la ANPC. Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a sancțiunii contravenționale aplicate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) operatorului economic PPC ENERGIE…

- Clientii Enel, peste 3 milioane, nu vor fi afectati de preluarea operatiunilor din Romania a furnizorului de electricitate de catre Compania Publica de Electricitate din Grecia.Activitatile vor continua normal cu toate serviciile si produsele de pana acum. Grupul grec PPC a anuntat, astazi, finalizarea…

- Cea mai mare companie energetica din Grecia, Public Power Corporation (PPC), a confirmat finalizarea tranzacției prin care achiziționeaza afacerile Enel din Romania, prin plata sumei de 1,240 miliarde de euro. Compania nou intrata pe piața din Romania a emis un comunicat, prin care transmite ca principalul…

- ”Alessio Menegazzo a fost numit de catre PPC, cel mai mare grup de energie din Europa de Sud-Est, in functia de CEO si Country Manager al companiilor detinute in Romania. El are misiunea de a conduce transformarea acestor companii in lideri ai tranzitiei energetice, care sa sustina dezvoltarea economica…

- Grupul PPC din Grecia a anuntat miercuri finalizarea tranzactiei prin care a achizitionat participatiile detinute de catre Grupul Enel in Romania. In conformitate cu contractul de vanzare, semnat in data de 9 martie 2023, PPC a platit aproximativ 1,240 miliarde de euro, echivalentul unei valori a companiilor…