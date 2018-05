Planurile Guvernului pentru tinerii fără loc de muncă. Pot obţine până în 40.000 de lei Veste uriasa pentru studenti si adolescenti din partea Guvernului. Tinerii sub 26 de ani, chiar si cei care nu au un loc de munca, vor putea lua un credit fara dobanda, potrivit unui proiect care face parte din programul de guvernare. Creditul se va acorda prin Fondul de Garantare, iar valoarea maxima este de 40.000 de lei pe o perioada de cinci ani. Aceasta masura este o prioritate legislativa si s-a regasit si in promisiunile facute de social democrați in campania electorala. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

