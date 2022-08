Stiri pe aceeasi tema

- Europa are mult de lucru pentru a-și proteja orașele și infrastructura in fața caniculei tot mai frecvente. Nu in ultimul rand, mentalitatea trebuie și ea schimbata, spun experții citați de publicația europeana Politico . Țarile europene nu erau pregatite pentru valul infernal de caldura care a traversat…

- Inclusiv Italia se confrunta cu un val de caldura și temperaturi periculos de crescute. Temperaturile, la umbra, vor urca și pana la 40 de grade Celsius in orașe precum Roma, Palermo, Napoli, Florența sau Bologna.

- In Spania a fost inregistrata cea mai ridicata temperatura de iunie din 1950: peste 44 de grade Celsius, scrie Deutsche Welle. In Spania, in orașul andaluz Andujar, a fost inregistrata o temperatura record in acest an: vineri, 17 iunie, mercurul termometrelor au urcat acolo pina la 44,2 - 44,3 grade…

- Doua proiecte pilot care vor testa utilizarea tehnologiei inteligente impotriva discrimarii si rasismului au fost lansate la trei cluburi olandeze din prima liga. Trei proiecte sunt in curs de derulare pe stadioanele echipelor Feyenoord Rotterdam. PSV Eindhoven si PEC Zwolle, un al patrulea proiect…

- 19 țari din UE iși accelereaza tranziția catre energia verde și iși propun ca pana in 2030 sa se aprovizioneze cu 63% din energia electrica din surse regenerabile. Decizia a fost luata dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, anunța CNN. In ciuda ingrijorarilor legate de faptul ca razboiul Rusiei din…

- Perioada de depunere a proiectelor PNNR destinate investițiilor pentru producerea a energiei eoliene și solare a fost prelungita Ministerul Energiei anunța ca a fost prelungita perioada de depunere a proiectelor pentru fonduri din PNNR destinate investițiilor pentru instalarea de noi capacitați de producere…

- Conferința RESinvest a reunit peste 400 de oameni din comunitatea energiei solare și eoliene din toata Europa, intr-un apel comun la acțiune – dezvoltarea unui lanț de producție funcțional in Europa de Sud-Est.