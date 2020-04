Stiri pe aceeasi tema

- Catalogata de toți tinerii actori și nu numai, cu care a intrat in contact, drept acea persoana care se gandește tot timpul la cei din jur și se lasa pe ea deoparte, incercand sa le transmita din experiența ei actoriceasca, Adriana Trandafir marturisește ca aceasta dovada de altruism a dobandit-o de…

- Mircea Lucescu a discutat despre perioada fara sport pe care o traverseaza omenirea din cauza pandemiei de coronavirus, tehnicianul român precizând de asemenea ca și-a întrerupt momentan cariera de antrenor.“Vom vedea ce se va întâmpla din luna iulie. Am fost…

- ​"Sa nu credeți ca este vorba doar despre o simpla raceala, pielea si buzele devin livide", spune Isil facând referire la calvarul prin care trece soțul sau în lupta cu Covid-19. Este vorba despre Rustu Recber, fost portar de legenda al Turciei. Nici pe departe o simpla raceala"Ultimele…

- Este din Alba Iulia, dar a decis sa iși construiasca o cariera intr-unul dintre cele mai bune sisteme de sanatate din lume, cel francez. Catalin Muntean este un tanar medic specialist in medicina de urgența (implinește 35 de ani), cu o supra-specializare in medicina de catastrofa, in Franța. Tot acolo…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a vorbit in cotidianul turc Fanatik despre discutiile de a prelua echipa din Istanbul: „Nu este nimic concret, desi numele meu s-a vehiculat des”. Vehiculat ca o varianta de director tehnic la Besiktas, Mircea Lucescu a aparut acum pe lista candidatilor si pentru postul de…

- Spre finalul perioadei de ”mercato”, Politehnica Timișoara a mai reușit achiziția unui jucator cu mare experiența la nivelul Ligii I. Este vorba de Sergiu Popovici, fotbalist cu peste 100 de meciuri in primul esalon. The post Un jucator important cu experiența in prima liga a semnat cu Politehnica appeared…

- Oficiali ai clubului Besiktas au venit, miercuri, la Bucuresti pentru a discuta cu Mircea Lucescu in vederea eventualei preluari de catre acesta a postului de director sportiv al gruparii din Istanbul, sustine ahaber.com.tr.Citește și: Ce lovitura! Liftiera concediata de Violeta Alexandru…

- Planul prezentat marti de presedintele american, Donald Trump, este "un important punct de pornire pentru revenirea la masa negocierilor", au apreciat Emiratele Arabe Unite (EAU), salutand aceasta "initiativa serioasa", noteaza AFP. "Emiratele Arabe Unite apreciaza eforturile constante ale Statelor…