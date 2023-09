Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina ca a incercat sa atace gazoductele care trec prin Marea Neagra, pentru a submina livrarile de gaz rusesc catre Turcia, informeaza dpa, transmite AGERPRES . „Au fost intreprinse tentative de a ataca gazoductele TurkStream si Blue Stream, prin care este…

- Vladimir Putin și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au purtat luni discuții, in cadrul unei intalniri care s-a desfașurat la Soci. Liderul de la Kremlin a transmis, la sfarșitul intrevederii, ca Rusia nu refuza, ba, mai mult, ca nici nu a refuzat aceste negocieri privind modul in…

- Intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan din stațiunea rusa Soci, de la malul Marii Negre, a fost anunțata vineri de Kremlin, relateaza agenția Ruters, citata de Agerpres.Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra in special pe chestiunea exporturilor…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Grecia unde participa la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de Guvern din sud-estul Europei si Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. „Am avut o discuție consistenta…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat oficialul rus intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, o revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei. Acesta a subliniat ca in prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens.Versinin…

- In ciuda reparațiilor efectuate la conducta TurkStream, exporturile de gaze naturale prin conducte catre Europa de catre Gazprom din Rusia in iunie au crescut cu 3,6% fața de mai, potrivit calculelor Reuters, scrie hartenergy.com.Punctul de masurare Sudzha de la granița Rusia-Ucraina, precum și conducta…

- Rusia ar putea inchide pana la sfarsitul anului viitor una dintre ultimele conductele care transporta gaze rusesti catre Europa, intrucat contractul de furnizare al Ucrainei cu Gazprom va expira, a declarat joi intr-un interviu pentru Financial Times ministrul ucrainean al energiei, Gherman Galuscenko.…

- “Aceste autoritati neocoloniale europene, si, de fapt, americane, au inselat inca o data comunitatea internationala si tarile nevoiase din Africa. Au exportat 31,7 milioane de tone si doar 3% au ajuns in tarile sarace din Africa. Nu este aceasta o inselaciune?” – a declarat Putin sambata, la o intalnire…