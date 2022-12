Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața, la ora 00.13 s-a facut un apel prin SNUAU 112 dupa ce un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat la intrarea in municipiul Pașcani.A fost activat Planul Roșu de intervenție. Zeci de echipaje de la Ambulanța, SMURD, Pompieri și Poliție s-au aflat la fața locului.Este vorba de membrii…

- Cele 162 de percheziții care au loc miercuri vizeaza importuri din Turcia de haine contrafacute, cu implicarea unor vameși, precizeaza Autoritatea Vamala. Cele 162 de percheziții au avut loc in județele Suceava, Iași, Botoșani, Ilfov, Ialomița, Arad, Sibiu și Municipiul București. „Operațiunea vizeaza…

- Un botosanean a cazut victima unui accident rutier pentru ca s-a intins pe bancheta din spate a propriului autoturism. Se simtea rau si l-a lasat la volan pe un prieten. La inceputul lunii iulie 2020, botosaneanul si-a adus un cuplu de prieteni la Iasi, intrucat sotia lui Dumitru Botosineanu era programata…

- Un adolescent internat la Iași dupa ce a slabit 50 de kilograme, incepe sa-și revina, anunța medicii citați de Ziarul de Iași . Acesta a urmat timp de 10 luni un tratament cu pastile pentru slabit vazut pe internet. Parinții au explicat ca a facut asta din cauza felului in care era tratat in școala…

- Copilul care a ajuns la spital luni, in stare critica, din cauza unei diete se simte mai bine. Baiatul, in varsta de 16 ani, este internat la Iasi. Acesta respira singur, dar diagnosticul de bradicardie si endocardita trebuie monitorizat in ATI. „Este in monitorizare in ATI pentru analize extinse si…

- O fetita in varsta de 3 ani din judetul Botosani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce s-a strangulat din greseala cu un cordon de la un halat de baie. Accidentul a avut loc zilele trecute, fetita fiind gasita in stare de inconstienta de catre parintii sai care au sunat la 112. „Cand…

- Cele doua victime din accidentul care a avut loc miercuri la Razboieni se afla internate in continuare la Iasi, la Spitalul „Sf. Spiridon". Soferul masinii de Politie, in varsta de 27 de ani, este internat in Clinica de Ortopedie - ATI dupa ce a suferit o fractura de bazin cu hematoame cu sangerare…