Planul National Strategic pentru agricultura romaneasca, cresterile de preturi si situatia produselor traditionale, discutate la Romanian Food & Agribusiness Conference 2019

Pe 15 noiembrie 2019, BusinessMark a organizat a VII-a editie a "Romanian Food & Agribusiness Conference", la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.



In cadrul acestui eveniment, invitatii au vorbit despre starea agriculturii romanesti, Planul National Strategic (PNS), dublul standard, produsele traditionale romanesti si fluctuatia preturilor produselor. Mai mult, cei mai importanti jucatori din industrie au trecut in revista oportunitati si solutii pentru cresterea business-urilor din acest sector.



Evenimentul a fost deschis de VIOREL MORARESCU, Director in cadrul Ministerului…