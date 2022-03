Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, va prezenta un „plan internațional de actiune” pentru a determina eșecul invaziei ruse in Ucraina si isi va intensifica in acest scop intalnirile diplomatice, saptamana viitoare, la Londra, a anunțat sambata Downing Street.

- Invazia Rusiei in Ucraina este mai grava decat se astepta sa fie, a declarat, marți, premierul britanic Boris Johnson, care considera ca Europa este acum martora la un „dezastru in desfasurare”. Johnson susține ca este nevoie de unitatea occidentala in vederea pedepsirii președintelui rus pentru invazia…

- Actiunile Regatului Unit si ale aliatilor sai occidentali vor asigura ca Vladimir Putin "simte consecintele actiunilor sale", a spus Johnson, citat de BBC.„Vorbim cu o singura voce cand spunem ca Putin trebuie sa esueze”, a precizat el.Johnson a facut aceste observatii inaintea unei vizite oficiale…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…

- Premierul britanic, Boris Johnson, doreste sa evite "varsarea de sange" in Ucraina si urmeaza sa-i telefoneze presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a-l indemna din nou "sa dea inapoi si sa se angajeze diplomatic", a declarat vineri seara o purtatoare de cuvant de la Downing Street, noteaza AFP.…

- Anglia a renuntat joi la aproape toate restrictiile antiepidemice aflate inca in vigoare pentru a combate COVID-19, o boala alaturi de care, asa cum spera Guvernul de la Londra, populatia locala se va obisnui sa traiasca, asa cum o face deja in cazul gripei, informeaza AFP. Acest „vant de libertate”…

- Casa Alba a respins joi acuzatiile presedintelui rus Vladimir Putin, care a indicat Occidentul drept promotor al tensiunilor cu Ucraina, si a subliniat ca "unica agresiune" pe care o remarca este "retorica belicoasa" a liderului de la Kremlin si cresterea prezentei militare ruse la frontiera, transmite…

- Casa Alba a raspuns joi, dupa conferinta de presa anuala a presedintelui rus Vladimir Putin, acuzatiilor cum ca Occidentul este cel care starneste tensiunile in Ucraina: „unica agresiune" este „retorica belicoasa" a liderului de la Kremlin, transmite EFE.