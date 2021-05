Comisia Europeana respinge din nou intenția Romaniei de a salva CFR Marfa. Planul de reorganizare a companiei prevede cedarea a 600 de locomotive și 20.000 de vagoane, iar viitoarea companie, ROFERSPED, ar urma sa devina un operator de transport feroviar care ulterior va trebui privatizat. Toate acestea doar in cazul in care Comisia Europeana iși va da acordul, caci Bruxelles-ul a devenit de facto managerul CFR Marfa, dupa cum scrie Club Feroviar. Comisia Europeana a trimis catre Romania o scrisoare in care iși exprima opoziția fața de salvarea CFR Marfa, atitudine pe care o are inca din toamna…