- Planul de relansare economica prevede investitii de circa 10 miliarde lei in infrastructura pentru educatie, printre care reabilitarea de scoli, constructia de noi gradinite, de campusuri scolare si de noi camine studentesti. Planul de relansare economica prevede pentru educatie: Investitii in unitati…

- Guvernul isi propune, in planul de relansare economica a Romaniei, care urmeaza sa fie prezentat miercuri, sa construiasca trei spitale regionale in perioada 2021 - 2027, cu o valoare totala de 1,64 miliarde euro. Acestea sunt: - Spitalul Regional de Urgenta Cluj - 539,59 milioane…

- De asemenea, Executivul planuiește contruirea de campusuri școlare și de noi camine studențești in centre universitare. Iata masurile anuntate de Guvern in Planul național de investiții și relansare economica: Citeste si: Planul de relansare economica! PNL promite 3 spitale noi pana in 2027…

- Pana in 2027 este programata reabilitarea a 2.488 de unitați școlare, investițiile fiind estimate la circa 6 miliarde de lei, se arata in planul de relansare economica. Guvernul mai planuiește contruirea de campusuri școlare și de noi camine studențești in centre universitare. Investiții in unitați…

- Executivul PNL vine, prin Planul de relansare economica, cu un termen ambitios pentru finalizarea construirii primelor 3 spitale regionale, si anume anul 2027. Spitalul Regional de Urgența Cluj va costa, potrivit Guvernului, 539,59 milioane euro; Spitalul Regional de Urgența Iași - 500,35 milioane de…

- Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat la ceremonia de semnare a cinci memorandumuri importante pentru dezvoltarea combinatului si a economiei romanesti, prilej cu care a precizat ca obiectivul Guvernului este reindustrializarea Romaniei, dar si dezvoltarea…

- Comisia Europeana a salutat, joi, planul Germaniei de stimulare a relansarii economice, in valoare de 130 de miliarde de euro, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.Coalitia care sustine Guvernul Angela Merkel a aprobat miercuri un plan de stimulare a relansarii economice in valoare…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare economica in valoare de 130 de miliarde de euro pentru anul acesta și 2021. Planul, menit sa stimuleze economia afectata de pandemia de COVID-19, are in vedere și reducerea TVA la 16% timp de 6 luni.